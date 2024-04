Monatelang hatten die Bildungspolitiker der Fraktionen im Fachausschuss verhandelt und die verschiedenen Vorlagen zu einem Kompromiss verarbeitet. So bleibt etwa die "besondere Leistungsfeststellung" nach der zehnten Klasse - was die CDU freut und Rot-Rot-Grün eher betrübt. CDU und FDP gaben in Fragen der Schulordnung nach - Stichwort "Sitzenbleiben". Und Rot-Rot-Grün verabschiedete sich von dem Wunsch, Lehrer künftig Schulstufen-bezogen statt Schulart-bezogen auszubilden.