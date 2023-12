Schülerinnen und Schüler in Thüringen werden auch weiterhin bis zur zehnten Klasse in Sozialkunde unterrichtet. Ursprünglich sollten die Schülerinnen und Schüler schon vor dem Wechsel in die zehnte Klasse Unterrichtsfächer abwählen können, unter anderem Sozialkunde. Die Kritik daran sei zu groß gewesen, so das Ministerium. Deshalb habe man von diesen Plänen wieder Abstand genommen.