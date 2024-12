Viel erzählt Marlene Welzel nicht über das, was ihr in einem Turnverein in Weimar einst passiert ist. Nur so viel, dass daraus ihre eigene Betroffenheit resultiert und sie deswegen im Landesbetroffenenrat für Betroffene von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen mitarbeiten möchte. Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es den Rat, viermal haben sich die Mitglieder bereits getroffen. Bildrechte: MDR/Dian Zwetkow

Es sind sieben Frauen, alle selbst Opfer von sexuellen Übergriffen, die Kinder und Jugendliche in Zukunft besser schützen wollen. "Ich möchte, dass das Thema mehr Sichtbarkeit bekommt, so dass die Leute sich nicht mehr die Augen davor verschließen, dass es Betroffenheit gibt, dass es sexualisierte Gewalt gibt. Die gibt es überall im ganzen Land - ob zu Hause oder in der Kirche. Es ist 2024 und die Menschen tun immer noch so, als würde das nicht passieren", berichtet Marlene Welzel von ihren Erfahrungen.

Sicht der Betroffenen fehlte