Und aus welchen Gründen bringen Eltern die Kinder mit dem Auto zur Schule? Natürlich seien die Gründe "so verschieden wie die Elternschaft verschieden ist." Claudia Koch: "Die Hauptgründe liegen in der zeitlichen Organisation in den Familien. Dass es möglicherweise mit dem Arbeitsweg verbunden werden kann, dass es vielleicht auch wohnortnah keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gibt. An einigen Orten in Thüringen geht es gar nicht anders, weil da keine Abdeckung durch den ÖPNV gegeben ist."

Viele Kinder in Thüringen fahren mit dem Bus zur Schule. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Eibner

Auf dem Land sei es oft so, dass morgens ein Bus zur Schule fahre und zum Schulende ein Bus zurück. Da müssten Kinder, die früher Schulschluss haben, länger auf den Bus warten. Die Busfahrzeiten können meistens nur eine Übereinkunft mehrerer Partner sein, denn oftmals müssen mehr als eine Schule mit einbezogen werden.

Nicht jedes Kind kann mit dem Bus zur Schule und zurück. Das ist utopisch anzunehmen. Das funktioniert nicht. Claudia Koch Landeselternsprecherin Thüringen

"Das ist immer eine Kompromissgeschichte mit den Taktungen und den Abfahrtszeiten auf dem Land", sagt Claudia Koch. Außerdem sind die Busse Teil des öffentlichen Nahverkehrs, das heißt, jeder kann mitfahren. "Wir haben keine reinen Schulbusse." Immerhin: "Der öffentliche Nahverkehr hängt häufig am Schulbetrieb. Das sind die größten Beförderungszahlen." Doch es bleibt dabei: "Nicht jedes Kind kann mit dem Bus zur Schule und zurück. Das ist utopisch anzunehmen. Das funktioniert nicht", sagt Claudia Koch.

Für die Schülerbeförderung sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Schüler bis zur vierten Klasse haben bei einem Schulweg von mindestens zwei Kilometern einen Anspruch auf Schülerbeförderung, ab Klassenstufe Fünf bis einschließlich Klassenstufe Zehn bei einem Schulweg von mindestens drei Kilometern. Elft- und Zwölftklässler müssen die Busfahrten selbst zahlen.

Was müsste denn passieren, dass Eltern häufiger darauf verzichten, ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu fahren? Claudia Koch: "Das kommt auf die Gründe an, warum sie fahren." Wichtig sei, dass Busse zeitnah an der Schule ankämen, "dass sie nicht überfüllt sind, dass die Wege zu den Bushaltestellen sicher sind, dass Schülerfahrten für alle Schüler kostenlos sind, dass Schulwege kurz und effizient sind und dass die Sicherheit im Bus gewährleistet ist." Ideal wären, so Claudia Koch, eigene Schulbusse, in denen jedes Kind einen Sitzplatz und einen Sicherheitsgurt hat.

In Thüringen gibt es keine eigenständigen Schulbusse, der Schülerverkehr ist Teil des öffentlichen Nahverkehrs. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Auch laut der Umfrage, in der Mehrfachantworten möglich waren, sind 26 Prozent der Eltern und 29 Prozent der Lehrer der Auffassung, dass Zeitgründe der Grund seien, dass Kinder zu Schule gefahren würden. 43 Prozent der Eltern und 56 Prozent der Lehrer gaben an, dass Angst, wie zum Beispiel die, dass das Kind von Fremden angesprochen werden könnte, ein Grund sei, es nicht allein den Schulweg bestreiten zu lassen. Etwa ein Viertel der Befragten finden zudem, dass der Weg zu weit sein könnte.

Damit Kinder ihren Weg zur Schule eigenständig zurücklegen können, brauchen wir überall sichere Rad- und Fußwege. Kerstin Haarmann Vorsitzende des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland

Damit werden die 57 Prozent, die "Bequemlichkeit" mutmaßen, doch relativiert. Auch wie wichtig die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg den Eltern ist, zeigt die Umfrage. So stimmten über 90 Prozent der Befragten zu, dass sichere Überwege wie Zebrastreifen, Ampeln oder Mittelinseln sowie sichere (ausreichend breite und nicht zugeparkte) Fußwege hilfreich seien. "Damit Kinder ihren Weg zur Schule eigenständig zurücklegen können, brauchen wir überall sichere Rad- und Fußwege", fordert denn auch die Vorsitzende des Ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Kerstin Haarmann.

Wir wollen die Kinder nicht in Watte packen. Sie müssen befähigt werden, sich im Straßenverkehr sicher und selbstständig bewegen zu können. Claudia Koch Landeselternsprecherin Thüringen