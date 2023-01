Der 1961 gegründete BDE ist ein Arbeitgeberverband und gilt als die stärkste Interessenvertretung der Branche, mit Sitz in Berlin und Büro in Brüssel. Landessprecherin für Thüringen ist Susanne Pollter. Sie ist eine von zwei Geschäftsführern der Max Aicher Umwelt GmbH und sitzt in Döllnitz bei Halle. Die Firma ist nach eigenen Angaben Gesellschafterin der Versatzbergwerke Bleicherode und Sollstedt in Nordthüringen und entsorgt dort sogenannte anorganisch-mineralische Reststoffe.