Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey würdigte den scheidenden Minister Adams für seine Arbeit. Er sei auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner gewesen. Auch künftig werde die Fraktion ein kooperativer Ansprechpartner sein und auf konstruktive Zusammenarbeit setzen.

Die AfD spricht von einer Fehlbesetzung. Als Nachfolger seien gänzlich ungeeignete Personen ohne jeden Bezug zum jeweiligen Ressort nominiert worden. Die Zeit sei mehr als reif für Neuwahlen in Thüringen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Torben Braga.

Aus Sicht der FDP müssen sich die beiden neuen Minister an der Bilanz der Vorgänger messen lassen. Diese sei jedoch alles andere als glänzend gewesen, sagte FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich. So gleiche die Unterbringung von Geflüchteten seit Jahren einem Desaster und im Umweltministerium sei noch immer unklar, wie ein stabile Grundversorgung sichergestellt werden kann, wenn kein Wind wehe und keine Sonne scheine, so Kemmerich.