Mindestens zweimal zwei Stunden Sport pro Woche sollen es nach nach Ansicht des Sportärztebundes sein. Eine entsprechende Resolution hat die Vollversammlung des Verbands in Thüringen verabschiedet.

Auch sollte bei wenigstens der Hälfte des Unterrichts Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen - ohne Notendruck, sagte Vorstandsmitglied Dagmar Schuh. Mit schlechten Noten trotz hohen Einsatzes etwa bei Übungen an der Kletterstange würden Schüler unter Umständen bestraft. Das nehme ihnen Spaß an Bewegung.