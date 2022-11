Die Stadt fühlt sich vom Freistaat in der Flüchtlingspolitik allein gelassen. Die Mitarbeiter würden auf keine Uhr gucken, würden Großartiges leisten, auch die Erfurter hätten mit großer Hilfsbereitschaft reagiert, aber mittlerweile seien alle am Limit.

Thüringen zahlt demnach für jeden nicht-ukrainischen Flüchtling pro Monat 210 Euro und damit so wenig wie kein anderes Bundesland. Zum Vergleich: Sachsen zahlt 562 Euro, Baden-Württemberg 1.164 Euro. Die Landesregierung habe für das Unterbringen von ukrainischen Geflüchteten die volle Kostenübernahme zugesagt. Bitten um Kostenübernahmen für Hotels würden jedoch seit Wochen nicht beantwortet.

In Erfurt leben derzeit rund 2.550 ukrainische Geflüchtete. Rund 1.700 sind in Wohnungen untergekommen, rund 310 in Notunterkünften wie Turnhallen und mehr als 500 in Gemeinschaftsunterkünften wie Wohnheimen.

Es ist, sagt Bausewein eine ethische und moralische Pflicht, Menschen aufzunehmen, die in ihrer Heimat um Leib und Leben fürchten müssen, aber dazu müssten die Kommunen auch finanziell in die Lage versetzt werden. Erfurt hat keine freie Wohnung mehr, hat inzwischen fünf Turnhallen belegt. Jeder Platz in einer Turnhalle kostet pro Monat rund 2.000 Euro. Die Hallen müssen eingerichtet, beheizt, bewacht werden. Weitere Turnhallen könnten nun nicht mehr für Flüchtlinge genutzt werden, es müsse ja auch irgendwie noch Schul- und Vereinssport stattfinden.

Dirk Adams (Bündnis 90/Die Grünen) ist Thüringens Migrationsminister. Bildrechte: dpa

Schon vor Wochen hat sich die Stadtverwaltung mit Brandbriefen an die Landesregierung gewandt und um Unterstützung gebeten. "Wir haben bis heute keine Antwort erhalten", so Bausewein. Am Rande eines Termins hat nun Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Bündnis 90/Die Grünen) am Wochenende versprochen, es gebe in dieser Woche eine Antwort.