Die Landesregierung will die Zahl der politischen Beamten verringern. Dies bezieht sich konkret auf den Präsidenten des Landesverwaltungsamtes sowie auf die Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge sowie für die Gleichstellung von Frau und Mann. Diese Neureglung kündigte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt an.

Staatskanzleiminister kündigte die Neuregelung an. Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter