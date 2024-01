Bildrechte: dpa

Gesundheitswesen Klinik-Beschäftigte in Jena und im Unstrut-Hainich-Kreis streiken

29. Januar 2024, 19:24 Uhr

Am Dienstag soll am Universitätsklinikum Jena sowie an den Standorten des Hufelandklinikums in Bad Langensalza und Mühlhausen gestreikt werden. Notfälle sollen dennoch versorgt werden.