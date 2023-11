Der Warnstreik betrifft etwa 3.500 Klinikbeschäftigte, allerdings keine Ärztinnen und Ärzte. Am Donnerstag sind außerdem Beschäftigte an Jenaer Hochschulen und des Studierendenwerks Thüringen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Bei den Tarifverhandlungen fordern die Gewerkschaften unter anderem eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro. In zwei Wochen soll wieder verhandelt werden.