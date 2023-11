Arbeitskampf Entwickeln die Deutschen gerade eine neue Streikkultur?

Dafür gibt es zwei Gründe, sagt Marcel Fratzscher von Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW: "Über die letzten 18 Monate haben viele Menschen massive Einbußen ihrer Kaufkraft der Löhne erfahren müssen. Das heißt, dass viele Beschäftigte und deren Gewerkschaften diesen Verlust wieder ausgleichen wollen. Zweitens, sehen wir einen grundlegenden Wandel am Arbeitsmarkt: Wir verändern uns von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt ." Das liege unter anderem am aktuellen Fachkräftemangel . "Die Verhandlungsmacht der Beschäftigten steigt und das führt eben auch zu verhäuften Arbeitskämpfen, wie wir sie im Augenblick sehen."

Thorsten Schulten, Experte für Tarif und Lohnpolitik bei der arbeitnehmernahen Hans-Böckler-Stiftung, sieht hier eine Chance für jeden Einzelnen: "Ich glaube in der Tat, dass es so was wie eine neue Streikkultur gibt. Dass die Gewerkschaft vielleicht ein stückweit weggehen von der alten Stellvertreterpolitik, dass sie für die Beschäftigten verhandeln, sondern dass die Beschäftigten aktiv in Tarifauseinandersetzungen einbezogen werden. Und das sehen wir auf den Straßen, dass Menschen immer mehr bereit sind, für ihre Interessen einzutreten."