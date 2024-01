Auch wenn es in der Vergangenheit eine Reihe von Vorschlägen für ein Arbeitskampfgesetz gab, rechnet Arbeitsrechtlerin Schubert nicht mit einer Regelung des Arbeitskampfrechts aufgrund des Bahnstreiks.

"Zuletzt wurde 2012 durch die Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung ein Professorenentwurf zur Regelung des Arbeitskampfs in der Daseinsvorsorge vorgestellt. Anlass war damals der Arbeitskampf der Fluglotsen am Frankfurter Flughafen. Dabei sollte vor allem Regeln für den Streik in der Daseinsvorsorge eingeführt werden." Letztlich wurde der Entwurf politisch nicht durchgesetzt.