In Weimar sollen wegen des Warnstreiks nach Angaben der Stadt die Papier- und die Biotonnen bis zum Wochenende nicht geleert werden. Am Donnerstag sind demnach das Bahnhofsviertel, die nördliche Innenstadt und die Siedlung Heimfried betroffen. Am Freitag werden die Tonnen in den Neubaugebieten in Weimar-Nord und in Schöndorf nicht geleert. Abgeholt werde der Müll erst zum nächsten regulären Termin, heißt es. Der Wertstoffhof bleibt außerdem ab Donnerstag geschlossen, und auch beim Entleeren der Papierkörbe in der Innenstadt kann es laut Stadtverwaltung zu Einschränkungen kommen. Bereits Ende Februar waren die Mülltonnen in Weimar wegen eines Warnstreiks stehengeblieben.