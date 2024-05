In Erfurt hat das neue Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Amazon am Montagmorgen offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Etwa 80 neue Mitarbeitende wurden zur Frühschicht begrüßt. Zur Spätschicht kommen dann nochmals 150 dazu. Bis Ende der Woche sollen es 300 sein, bis Ende des Monats mehr als 1.000. Die Mitarbeitenden werden laut Amazon zunächst für die Registrierung und zur Einlagerung von Produkten eingesetzt.

Mehr als 26 Millionen Produkte, vom Zopfgummi über den Fön bis zur Mikrowelle, können in Erfurt gelagert werden. Gut 3.600 Transport-Roboter sorgen dafür, dass die Ware aus dem Regal zum Mitarbeitenden kommt und dann verpackt werden kann. Mit mehr als 62.000 Quadratmetern Fläche ist das Logistikzentrum in Erfurt aktuell das größte von Amazon in Deutschland. Was den Einsatz von Robotern angeht, ist es das modernste in Europa.