Die Streikenden treffen sich Verdi-Angaben zufolge am Dienstagmorgen am Gewerkschaftshaus Chemnitz in der Augustusburger Straße. Von dort wollen sie sich gegen 10:30 Uhr in die Innenstadt begeben - vorbei an der regionalen EDEKA-Zentrale in der Brückenstraße. Verdi-Vertreterin Andrea Busch sagte MDR SACHSEN: "Die Beteiligung ist groß. Kein Wunder, die Arbeitgeberseite ist stur. Es gibt kein neues Gesprächsangebot." Sie erwarte am Dienstag mehr als 200 Streikende in Chemnitz.