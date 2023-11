In Leipzig ist am Donnerstag die sechste Verhandlungsrunde zu den Tarifen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos abgebrochen worden. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte, beendeten die Arbeitgeber nach knapp 20 Minuten die Verhandlungen einseitig. Nun würden die Warnstreiks bis in die Weihnachtszeit ausgeweitet, erklärte ein Gewerkschaftssprecher.