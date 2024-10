Die beste Zeit zum Pilze sammeln ist genau jetzt. Das jedenfalls sagt Mario Wolf. Er wohnt in Römhild und ist ehrenamtlicher Pilz-Sachverständiger. "Es hat genug geregnet und die Temperaturen passen auch", sagt er. Pilze bevorzugen feuchtes Wetter und maximal 25 Grad Tagestemperatur. Daher sorgt die bisherige feuchtwarme Witterung vielerorts für eine gute Ausbeute.

Allerdings sei das Pilzaufkommen aktuell sehr unterschiedlich. Laut der Landesforstanstalt sind derzeit gerade in den Fichtenwäldern Steinpilze reich zu finden, in Kiefernbeständen die Krause Glucke, auf Wiesen Champignons und in Laub- und Mischwäldern Hallimasch.