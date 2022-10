Schleppjagd in Römhild Absolute Freiheit für Reiter, Pferde und Hunde

Kondition, Kraft, Geschick und vor allem viel Gefühl muss man haben, wenn man da mithalten will. 40 Reiter mit ihren Pferden haben die Herausforderung in Römhild angenommen. Bei einer Schleppjagd legen zwei Reiter an der Spitze mit der Hufspur die sogenannte Schleppe. Die Hundemeute muss diese Spur finden und die Jagdreiter begleiten die Hunde.