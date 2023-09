Mit Kristin Obst hat der Stadtrat von Hildburghausen das letzte CDU-Mitglied verloren. Sie sei am Wochenende aus der CDU ausgetreten, teilte Obst mit. Der Rechts- und Links-Abgrenzungsbeschluss der Partei sei in der kommunalen Alltagspolitik nicht umsetzbar, begründete Obst ihren Austritt. Denk- und Redeverbote passten nicht in die Zeit. Der Kommunalpolitik will Kristin Obst treu bleiben.