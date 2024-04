Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock

Asylpolitik Ab 1. Mai: Bezahlkarte für Asylbewerber in Sonneberg, Jena dagegen

Hauptinhalt

25. April 2024, 09:10 Uhr

In mehreren Landkreisen nutzen Asylbewerber die Bezahlkarte bereits. In Sonneberg ist das ab 1. Mai auch möglich. Die Stadt Jena hat dagegen der Einführung einer solchen Karte am Mittwochabend im Stadtrat eine Absage erteilt.