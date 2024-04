84 Zentimeter und 45 Kilogramm schwer. Die Zwergstatt in Gräfenroda nennt seit einiger Zeit ein ganz besonderes Sammlerstück ihr Eigen. Einen Zwerg aus Ton, geschaffen und geformt von Heinrich Dornheim, dem Begründer der Keramik-Industrie in Gräfenroda, vor mehr als 130 Jahren. "Es ist ein ganz frühes Modell, also vor 1884 entstanden und somit auch einer der wohl ältesten Gartenzwerge in Gräfenroda", weiß Sven Berrar, Mitarbeiter in der Zwergstatt und selbst Gartenzwerg-Experte.