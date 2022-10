Mit einem traditionellen Festumzug ist am Montag in Hildburghausen der Höhepunkt des 30. Theresienfests gefeiert worden. Nach Angaben von Bürgermeister Tilo Kummer (Linke) sollten an dem Umzug rund 500 Menschen teilnehmen. Sie wollten knapp 50 verschiedene Bilder zeigen. Angeführt wurde der Zug vom Prinzenpaar.