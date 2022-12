Für die Rettungsarbeiten mussten die Auf- und Abfahrt Schleusingen an der A73 gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der A73 bei Schleusingen (Kreis Hildburghausen) ist am Sonntagmittag eine Frau schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, war die 55-Jährige mit ihrem Wagen im Bereich der Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gekracht.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde die Leitplanke auf einer Länge von rund 70 Metern beschädigt; auch am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Wegen des Unfalls mussten die Auf- und Abfahrt Schleusingen in Fahrtrichtung Suhl gesperrt werden.