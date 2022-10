In den vergangenen 30 Jahren hat die Universität insgesamt über 22.000 Studienabschlüsse vergeben, davon knapp 2.500 an internationale Studierende. Etwa ein Drittel aller Studierenden kommt aus dem Ausland, insgesamt seien 100 Nationen an der TU vertreten, so Sattler. Das sei eine große Stärke, fügte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Festveranstaltung hinzu. "Denn in einer Zeit, wo Ausländerfeindlichkeit und Rassismus auf einmal spürbar ist, in einer solchen Zeit ist es für uns existenziell, ob wir mit der Normalität der Internationalität hier leben", so Ramelow. Der demographische Wandel würde sich auch in den Betrieben bemerkbar machen und auch deswegen sei es wichtig, an der Internationalität festzuhalten und diese zu fördern.