Der Wald am Rand von Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), am Ende der Friedebergstraße ist für Einheimische ein beliebter Rückzugsort. Von dort aus kann man nach Oberhof wandern. Auch viele Hundebesitzer nutzen das Areal für einen kleinen Ausflug.

Gleich am Waldrand befindet sich auch der Waldfriedhof. Dort ist das Ausführen per Satzung der Hunde verboten. Daran hält sich nicht jeder. Nach Informationen aus der Friedhofsverwaltung sind nach Feierabend der Friedhofsmitarbeiter oder an den Wochenenden beliebte Zeiten für das Gassigehen zwischen Grabsteinen.