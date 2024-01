Die Internationale Biathlon-Union will über einen anderen Termin für zukünftige Biathlon-Weltcups in Oberhof beraten. Die erste Januar-Woche sei unbeliebt, sagte Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes.

Im jetzigen Zyklus ist der Weltcup in Oberhof bis ins Jahr 2026 festgelegt. In den vergangenen Jahren hatte sich mehrfach gezeigt, dass die Bedingungen in Oberhof Anfang Januar schwierig sind. Zudem kritisieren Touristiker, dass sich Silvester- und Weltcup-Geschäft überschneiden und den Gastronomen und Hoteliers Einnahmen verloren gehen.