Wegen eines Kabeldiebstahls am Bahnhof Mühlhausen fallen am Mittwoch Züge aus. Wie eine Bahnsprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind die Züge RE1 zwischen Göttingen und Glauchau, der RE2 zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Erfurt, sowie die RB52 zwischen Leinefelde und Erfurt betroffen. Die Deutsche Bahn setzt kurzfristig Busse als Schienenersatzverkehr ein. Wann die Bahnen wieder planmäßig fahren, ist unklar, die Arbeiten laufen.

In der Nacht zu Mittwoch waren Kabel der Leit- und Sicherungstechnik gestohlen worden. Diese verbinden unter anderem Stellwerke mit Bahnsignalen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei MDR THÜRINGEN sagte, konnte am Mittwoch ein 69 Jahre alter Tatverdächtiger gestellt werden. Er habe sich unter einer Plane versteckt, hieß es. Der Mann hatte unter anderem einen Bolzenschneider bei sich, in seinem Fahrzeug fanden die Polizisten Kabelstränge. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Mannes in Mühlhausen.