Öffentlichkeitswirksame Ankunft mit dem Regionalzug

Für seine Anreise am Dienstagmittag wählte der Bundespräsident den öffentlichkeitswirksamen Regionalzug. Nicht inszeniert waren die zwanzig Minuten Verspätung. Der Grund: Bauarbeiten auf der Strecke, da half auch kein Bundespräsident an Bord.

Neben Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) und Vertretern der Presse erwarteten Steinmeier am Gleis auch einige interessierte Menschen aus Meiningen und Umgebung. Ein älterer Herr kommentierte: "Ich hatte gedacht, hier ist mehr los".

Für Steinmeier ging die Meiningen-Reise nach seiner Ankunft mit einem Bummel auf dem Wochenmarkt und der obligatorischen Bratwurst los. Beim Schlendern unterstrich der Bundespräsident sein Anliegen, mit den normalen Menschen vor Ort ins Gespräch kommen zu wollen.

Immer wieder stoppte er, schüttelte Hände, unterhielt sich, machte Fotos mit verblüfften und weniger verblüfften Passanten. Mal ergab sich ein Smalltalk über die Einkäufe, dann ein Gespräch über Kriege und Krisen als Ursache für Sorgen und Ängste. Auf den Marktbummel folgte ein vertrauliches Gespräch mit den sieben Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats, danach ließ Steinmeier den ersten Abend im Staatstheater ausklingen.

In den darauffolgenden zwei Tagen besuchte der Bundespräsident unter anderem die Polizeischule, das Dampflokwerk und die Kirchenburg in Walldorf. Steinmeier erwarteten bei seinen öffentlichen Terminen keine euphorischen Massen, aber eine konstante, kleine Traube von - je nach Uhrzeit - zwischen 20 und 30 Schaulustigen. Sie einte ihr Interesse an einem konstruktiven Gespräch. Fast alle gaben an, sich über den Besuch des Bundespräsidenten und vor allem die ungewöhnliche Form zu freuen.

"Viele dachten, es wird eine Bühne aufgebaut und da hält er dann eine Rede. Dass er jetzt einfach so über den Marktplatz läuft und jeder ihn ansprechen kann, das finde ich super", schilderte der Meininger Christopher Then seinen Eindruck. Ähnlich äußerte es sich auch ein Ehepaar, das aus Suhl angereist war und außerdem Steinmeiers "ruhige, gelassene und umsichtige Art" als positiv hervorhob.

Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte am Rande einer Veranstaltung, er bezweifle, dass man Steinmeier auch mit negativen Entwicklungen in der Stadt konfrontiere. Konkret nannte er die seiner Ansicht nach wachsende Drogenszene. Für ihn wiederum eine Folge der zunehmenden Zahl von Migranten. Städte bekämen zu wenig Hilfe, die Menschen zu integrieren.

Einen Programmhöhepunkt von Steinmeiers Reise bildete das Stadtgespräch am Mittwochabend im Meininger Volkshaus. 100 Menschen konnten sich vorab anmelden. Die laut Stadt sehr beehrten Plätze wurden nach dem Prinzip Schnelligkeit verteilt, eine Auswahl wurde nicht getroffen. Wie man hörte, war das Bundespräsidialamt im Vorfeld der Veranstaltung ein wenig nervös, weil völlig unklar war, wie kontrovers die Runde werden würde.

Für Meiningen war es das dritte Stadtgespräch dieser Art. Entwickelt wurde das Format nach der Corona-Pandemie, um entstandene Gräben innerhalb der Stadtgesellschaft zu überwinden. Das Organisationsteam setzt sich ganz absichtlich aus Impfbefürwortern und Impfgegnern zusammen.

Das Stadtgespräch sieht vor, dass die Teilnehmer an Tischen mit jeweils sechs bis acht Menschen in wechselnden kleinen Runden miteinander diskutieren. Der Bundespräsident nahm als regulärer Gast an dem Format teil. Die Beobachtung der Tischgespräche zeigte, dass sich die Menschen vom Bundespräsident kaum ablenken ließen, sondern ungehemmt mit ihm und in der Sache diskutierten.

Thematisch ging es zum einen um den Umgang mit anderen Meinungen während der Coronapandemie. Zum anderen darum, Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Die Gespräche verliefen durchweg respektvoll, sodass der Abend am Ende Beweis dafür war, dass trotz scheinbar verhärteter Meinungsfronten Annäherung möglich ist. Eine Quintessenz, die auch mit Steinmeiers Kernbotschaft seiner Reise korrespondierte.

Immer wieder betonte Bundespräsident bei seinen Terminen, dass Demokratie vom Streit lebe. Das Problem sei also nicht, dass wir streiten, sondern wie wir in letzter Zeit streiten. Von der Debatte bei Stadtgespräch zeigte sich der Bundespräsident beeindruckt, Meiningen sei damit ein Vorbild für andere Stadtgesellschaften.

Was bleibt nach drei Tagen Bundespräsidenten-Besuch in Meiningen? Auf jeden Fall der Eindruck von ganz überwiegend konstruktiv geführten Gesprächen. Von den skeptischen bis hämischen Tönen, mit denen die Reise in den Sozialen Medien zum Teil auch kommentiert wurde, war vor Ort doch recht wenig zu spüren.