Steinmeier ist seit Dienstag auf einer insgesamt dreitägigen sogenannten Ortszeit-Reise im thüringischen Meiningen. Damit will er nach eigenen Angaben ein noch besseres Gespür für die Stimmung im Land bekommen. Der dreitägige Besuch in der 25.000-Einwohner-Stadt in Südthüringen ist die neunte Ortszeit, die Steinmeier unternimmt. Es sei wichtig, dass sich Spitzenpolitiker regelmäßig auch in kleinere Kommunen begäben, um sich ein Bild von der Stimmung und den Problemen zu machen, sagte Steinmeier. Noch bis Donnerstag führt er von Meiningen aus seine Amtsgeschäfte und kommt mit den Menschen vor Ort ins Gespräch.