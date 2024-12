Er ist das Weihnachtssymbol schlechthin: Der Christbaum. Festlich geschmückt, verbreitet er zur Weihnachtszeit in Wohnzimmern und auf Markplätzen feierliche Stimmung. Ihren Ursprung hat die Tradition entgegen mancher Erwartung nicht im Religiösen, sondern in einem heidnischen Brauch. Schon im Mittelalter nahmen Menschen hierzulande in der kalten, kahlen Jahreszeit Tannengrün mit in die Häuser - als Zeichen für neues Leben und Hoffnung. Auch glaubten die Menschen, die Zweige könnten böse Geister vertreiben.