Der Sonneberger Kreistag fordert Landeshilfen für den Erhalt kleiner Geburtskliniken im Land. In einem von der CDU-Fraktion eingebrachten Papier heißt es, die Landesregierung solle konkret die Geburtsstation im Sonneberger Krankenhaus finanziell unterstützen. Der Beschluss ist am Mittwochabend mehrheitlich gefasst worden.

Die Sonneberger Kommunalpolitiker verweisen auf ein entsprechendes Förderprogramm in Bayern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Weil kleinere Kreißsäle in ländlichen Regionen wegen sinkender Geburtenzahlen nicht kostendeckend arbeiten könnten, müsse das Land das Defizit ausgleichen. Seit März 2021 sind die Geburtsstation und die Gynäkologie am Kreiskrankenhaus in der Nachbarkreisstadt Hildburghausen geschlossen. Sonneberg sei deshalb wichtig, um die Geburtshilfe im Süden Thüringens aufrecht zu erhalten.