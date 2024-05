40 Stunden nach Schließung der Wahllokale gibt es in Erfurt und Gera noch keine Endergebnisse der Stadtratswahlen. Aus beiden Rathäusern hieß es am Dienstagvormittag, dass noch Auszählungsergebnisse nachgeprüft werden müssen. Mit den Endergebnissen werde im Laufe des Tages gerechnet.

Nach seinem Wahlerfolg in Bleicherode setzt der neue Ortschaftsbürgermeister vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Robert Henning, auch bei der Thüringer Landtagswahl im September auf ein starkes Ergebnis. "20 Prozent bei der Landtagswahl, das ist meine persönliche Zielmarke für den Landesverband des BSW. Wenn wir die knacken würden, wäre das ein toller Erfolg für eine neue demokratische Stabilität in Thüringen", sagte Henning dem Berliner "Tagesspiegel". Henning wurde bei der Kommunalwahl am Sonntag zum Ortschaftsbürgermeister von Bleicherode im ersten Wahlgang mit 56,6 Prozent der Stimmen gewählt.

Die Thüringer Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Katja Wolf, hat das Abschneiden ihrer neu gegründeten Partei bei den Kommunalwahlen im Freistaat als überraschend gut bewertet. Wolf sagte MDR AKTUELL, in dieser Größenordnung habe sie damit nicht gerechnet, weil das BSW noch so jung sei. Man habe aber eine Alternative anbieten wollen zu einer undemokratischen Alternative. Wolf erklärte, die AfD sei bei weitem nicht so stark geworden wie befürchtet. Das BSW ist bei den Kommunalwahlen aus dem Stand in vier Landkreisen erfolgreich gewesen und hat dort zum Teil mehr als zehn Prozent erzielt.