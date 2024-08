Der Landkreis Sonneberg übernimmt die insolventen Regiomed-Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg. Das hat der Kreistag am Mittwochabend nach langer Diskussion in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen.

700 Regiomed-Mitarbeiter sollen Donnerstag informiert werden

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN haben die Kreistagsmitglieder vor allem viele Fragen gestellt. Einzelheiten zu dem Beschluss wurden noch nicht bekannt. Regiomed und Landrat Robert Sesselmann (AfD) wollen zunächst die mehr als 700 Mitarbeiter informieren.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte per Videobotschaft dem Kreis - wie zuvor auch dem Jenaer Uni-Klinikum - Hilfe zugesichert, sollte dieser die Häuser in kommunale Trägerschaft übernehmen. Finanziell bedrohte Krankenhäuser in Thüringen können ab Herbst mit Geldern aus dem Rettungsschirm des Landes Thüringen rechnen. Insgesamt wurden 100 Millionen Euro an Darlehen in Aussicht gestellt.

Bitte um Landeshilfen für Krankenhäuser

Zuvor hatte Sesselmann die Landesregierung erneut um Landeshilfen für die wieder von den Kreisen betriebenen Thüringer Regiomed-Kliniken gebeten. Die Häuser seien akut unterfinanziert und dürften nicht sterben. Für den Standort Neuhaus am Rennweg regte Sesselmann eine gesonderte Landesförderung zum Aufbau regionaler Gesundheitszentren an.