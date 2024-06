In Suhl ist am Sonntag auf dem Marktplatz der 9. Thüringer Bratwurstkönig gekrönt worden. Bei einem Grill-Wettbewerb hat sich der amtierende Bratwurstkönig, Norbert I. mit seinen Suhler Grillzwergen durchgesetzt. Sichtlich gerührt mit Tränen in den Augen nahm "Norbi" die Krone entgegen. Für ihn beginnt damit die vierte Amtszeit. Er sagte MDR THÜRINGEN, Bratwurst sei für ihn ein Kulturgut. Er liebe das Soziale am Grillen und Bratwurstessen. Für ihn sei es immer wieder toll gemeinsam am Rost abzuschalten und den stressigen Alltag auszublenden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf dem zweiten Platz landeten die "Naiven nachhaltigen Neanderthaler" vom Ziegenberger Carneval Club, ebenfalls aus Suhl. Angetreten waren insgesamt sieben Teams aus ganz Thüringen. Unter den Augen vieler Hoheiten aus ganz Deutschland stellten sie unter Beweis, was sie am Rost drauf haben. Eine Jury - in der unter anderem der Suhler Oberbürgermeister und ein örtlicher Fleischer waren - bewertete die Auftritte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK