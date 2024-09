Laut Lämmerzähl hat der FSV Suhl-Goldlauter gerade in der Jugendarbeit einen großen Sprung nach vorn gemacht. "Wir haben sechs Nachwuchsmannschaften und sind jetzt bei etwa 110 Jugendlichen, die bei uns trainieren", so Lämmerzahl. Auch die C-Jugend habe sich sportlich und personell super entwickelt. Die Mannschaft ist jetzt 20 Spieler stark. Das hat den FSV aber vor ein Problem gestellt.

Musikmanager Alexander Becker hat seine Kontakte bemüht und Till Lindemann per Telefon-Messenger um Hilfe gebeten. "Er war sofort dabei", so Becker. Dass der berühmte Sänger jemals in Suhl am Spielfeldrand auftaucht, glaubt hier keiner. "Till bekommt ein von allen Spielern signiertes Trikot und ein Mannschaftsfoto. Sonst gibt er Autogramme, dieses Mal bekommt er eins", grinst Becker. Eine limitierte Auflage der Lindemann-Trikots soll verkauft werden. "Damit wird die Mannschaftskasse aufgebessert."