Auswahlmannschaft Getrennt trainieren, gemeinsam siegen: Mädchenfußball startet im Saale-Holzland-Kreis durch

21. September 2024, 16:15 Uhr

Sie spielen alle in unterschiedlichen Fußball-Vereinen im Saale-Holzlandkreis - noch in gemischten Jungs-Mädchen-Mannschaften. Doch bald werden die körperlichen Unterschiede das nicht mehr möglich machen - eine reine Frauenmannschaft soll entstehen. Dafür werden die 11 bis 14-jährigen Mädchen schon jetzt in einer Landkreis-Auswahl vorbereitet.