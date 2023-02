Gregor Gysi mit Gastauftritt in Ramelows Karneval-Video

Unterstützung in seiner Ringecke bekam Ramelow vom früheren Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion, Gregor Gysi. Der feuerte den Thüringer Regierungschef mit einem Gastauftritt in dessen Karnevalsvideo beim Box-Training an, mit dem sich Ramelow auf den politischen Aschermittwoch vorbereitete. "Bodo, du wirst Nebel spucken, du wirst Blitze fressen und Donner schießen, und du wirst ein sehr gefährlicher Gegner sein", sagt Trainer Gysi in dem Video, das am Dienstagabend in Suhl gezeigt wurde.

Politischer Aschermittwoch hat Tradition am Dienstag in Suhl

Der politische Aschermittwoch findet im südthüringischen Suhl traditionell am Faschingsdienstag - am Veilchendienstag - statt. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause stiegen neben Ramelow weitere Thüringer Politikerinnen und Politiker von SPD, Grüne, CDU und FDP höchstpersönlich im Suhler CCS in die Bütt. Die AfD hatte abgesagt.

Super-Mario, Goethe-Maier und Sänger Stengele in der Bütt

Gastgeber Daniel Ebert präsentierte den gut 2.000 Besuchern ein dreistündiges Programm. Und wer in ersten Reihe saß, brauchte an diesem Abend ein dickes Fell oder zumindest Humor. Auch Thüringens CDU-Chef Mario Voigt teilte aus. Ramelows Landesregierung stehe auf wackligen Füßen. "Qualifikation und Abschluss beim Amtspersonal ist bei der Hälfte vollkommen egal", so der als Super-Mario kostümierte Voigt.

CDU-Chef Mario Voigt will es als Super-Mario in Thüringen richten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Innenminister Georg Maier arbeitete sich als Goethe verkleidet an der eigenen Koalition ab. "Da braucht es keine Opposition, für miese Stimmung sorgen die Grünen schon", so SPD-Politiker in seiner Büttenrede.

FDP-Landesvorsitzender und Karnevalist Thomas Kemmerich nahm die Misserfolge seiner Partei in Berlin auf die Schippe und versuchte mit seiner Büttenrede an den Erfolg der jüngsten WM im südthüringischen Oberhof anzuknüpfen: "Ich frag mich immer, wie man beim Biathlon nur zweiter werden kann, man hat doch ein Gewehr."

Thomas Kemmerich hat Erfahrung in der Bütt, er ist Profi-Karnevalist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rasselbock für Anja Müller

Bernhard Stengele hatte seinen ersten närrischen Auftritt als neuer Grünen-Umweltminister und sang als einziger.

"It's not easy being grün" - gab Umweltminister Bernhard Stengele zum Besten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Trotz dieser Gesangseinlage, das Rennen um den sogenannten Rasselbock für die beste Rede an diesem Ascherdienstag in Suhl machte die Linke Anja Müller.

Anja Müller staubte den Rasselbock für die beste Rede des Abends ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und Mario selbst, man staunt, oha, bekommt Besuch vom LKA, Bestechlichkeit im Geschlechts... sorry verlesen, im Geschäftsverkehr, lautet der Vorwurf ziemlich schwer. Anja Müller, Linke-Landtagsabgeordnete

Für die besten Lacher sorgten die Comedians Jonas Greiner und Stefanie Menschner.

Kampfansagen für die nächste Landtagswahl

Im Jahr 2024 steht in Thüringen eine reguläre Landtagswahl an. Ramelow hat bereits angekündigt, noch einmal antreten zu wollen. Er führt derzeit eine Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen an, die im Parlament auf Stimmen der Opposition angewiesen ist. In jüngsten Umfragen lag in Thüringen die AfD vorn, zuletzt schmolz der Vorsprung aber zur zweitplatzierten Linken.