Im Thüringer Wald laufen die Vorbereitungen für den 50. Rennsteiglauf am Samstag. Jens Panse vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein sagte MDR THÜRINGEN, der Zieleinlauf in Schmiedefeld sei schon weitestgehend aufgebaut. Mit der Hilfe von vielen Freiwilligen soll in den nächsten Tagen die Startgelände und die Verpflegungsstellen auf den Strecken hergerichtet werden.