Am zweiten Prozesstag wurde deutlich, dass es für die ehrenamtlichen Helfer in Bezug auf die Ice-Tubes offenbar keine standardisierten Einweisungen gegeben habe. Außerdem gab es an der Bahn nach Aussage von Zeugen offenbar mehrfach technische Defekte. Unter anderem seien die Sprechanlagen in der Vergangenheit ausgefallen.

Zudem haben sich bei einem Kindertraining offenbar in mindestens einem Fall auch zwei Sportgeräte in der Bahn befunden. Ein Gutachter hatte aber eine Fehlfunktion der Ampeln am Unfalltag ausgeschlossen. Videos zeigen zudem, dass der Doppel-Schlauchring bei Rot in den Eiskanal geschoben wurde. Der Gutachter sagte am ersten Prozesstag aus, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn das Rotlicht beachtet worden wäre.