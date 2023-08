Die Unterstützung von Hanna Denysiuk ist für ihn auch ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu den Paralympics im nächsten Jahr in Paris. Auch Oleksii will bei den Paralympics in Paris an den Start gehen. Nach Bronze 2016 in Rio de Janeiro und Bronze 2020 Tokio will er im nächsten Jahr nach Gold greifen. Auf die Spiele vorbereiten will er sich im Suhler Schießsportzentrum.