Die Bergwacht musste über Pfingsten in Thüringen zu zwei Rettungseinsätzen ausrücken. So wurde ein Mann bei Holzfällarbeiten in einem Wald bei Schmiedefeld am Rennsteig nahe Suhl am Montag schwer verletzt. Außerdem waren die Rettungskräfte am Samstag im Oberhofer Bikepark im Einsatz.