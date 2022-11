"Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit der Frage, ob und zu welchem Preis ein kostengünstiges Ticket für junge Menschen als Ergänzung zum 49-Euro-Deutschlandticket eingeführt werden kann", sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) auf Anfrage in Erfurt.

Vor einem möglichen Kabinettsbeschluss dazu müssten die Finanzierungsfragen geklärt werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte ein 28-Euro-Ticket für jungen Leute mit Wohn- oder Ausbildungsort in Thüringen ins Gespräch gebracht. Das Deutschland- und möglicherweise ein Thüringer Jugend-Ticket beschäftigen auch die Verkehrsanbieter. An diesem Mittwoch will sich der Verband der Omnibusunternehmer vor einem mitteldeutschen Verbandstag zur Verkehrspolitik äußern.