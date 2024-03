Infolge der überdurchschnittlich hohen Niederschläge in den Wintermonaten hat sich die Dürre-Situation in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen deutlich entspannt. Wie Dr. Andreas Marx – Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig – dem MDR sagte, ist Dürre aktuell "kein Problem mehr".