Die Fragen, die sich Knopf stellt: "Wie können wir vulnerable Gruppen besser vor Hitze schützen? Wie schaffen wir es, dass es mit intensiveren Starkregenereignissen nicht zu Überflutungen im Stadtgebiet kommt?" Daneben, so sagt er, spielt aber auch die Anpassung im Stadtforst oder in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle im Berufsalltag.

Und wie löst man das Problem am Ernst-Abbe-Platz? "Ja, es ist angedacht", erklärt Daniel Knopf, "dass hier vor der Mensa eine Hügellandschaft entsteht, und in diese Hügellandschaft werden Bäume mit richtig langem Wurzelwerk gepflanzt." Darum sollen zudem vier Meter hohe Pylonen, also Stahlmasten kommen, aus denen an heißen Tagen feiner Wassernebel kommt und zusammen mit den Bäumen für eine "Verdunstungskühlung" sorgt.

So in etwa könnte der Ernst-Abbe-Platz aussehen. Hier die Entwurfsidee des Wettbewerbssiegers Mettler Landschaftsarchitektur aus dem Jahr 2012. Bildrechte: Stadt Jena

Jena ist seit Jahren als kreisfreie Stadt dabei eine der Vorreiterregionen - sogar in ganz Deutschland. Jena entsiegelt Flächen oder wendet das sogenannte Schwammstadtprinzip an. Damit können Städte an bestimmten Orten Regenwasser leiten und speichern und in Trockenperioden an die Umgebung abgeben. Außerdem hat Jena mit der Klimaanpassungsstrategie sein eigenes Konzept - und mit Daniel Knopf seinen Manager.