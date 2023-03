Sattelschlepper bringen Spenden nach Rumänien

Unsere Basis ist im rumänischen Siret, wo ein deutscher Landwirt der Hilfsaktion eine große Lagerhalle zur Verfügung gestellt hat. Dort stehen die Sachspenden, die regelmäßig mit Sattelschleppern aus Deutschland geliefert werden ebenso, wie die Lebensmittel, die wir mithilfe von Spendengeldern im Großmarkt vor Ort kaufen. Die Lagerhalle ist kalt in diesen Märztagen, eisig kalt, wie ich finde, da helfen auch Skiunterwäsche und "Zwiebellook" nicht wirklich. Aber es ist genug zu tun und irgendwann spüre ich beim Hin und Her zwischen Paletten und Kartons auch meine kalten Füße nicht mehr.

Wir packen für die Fahrt am kommenden Tag, die wie immer zu verschiedene Stationen in der Ukraine gehen wird; Krankenhäuser, Waisenheime, Unterkünfte für Frauen und Kinder aus besetzten Gebieten und Sachspenden für Sammelstationen zum Weitertransport an die Front. Schnell habe ich verstanden, mit welcher Logik gepackt werden muss: Konserven und Mineralwasser ganz unten in der Mitte Nudeln und Kekse, oben drauf Toilettenpapier und Zahnbürsten.

Mit den beladenen Transportern geht es zur ukrainisch-rumänischen Grenze. Bildrechte: MDR/Judith Saitz

Listen helfen uns bei der Zusammenstellung der Produkte für die einzelnen Zielorte und spätestens dabei wird mir klar, dass meine Arbeit hier in der Lagerhalle auch tatsächlich mit dem Krieg zu tun hat, denn auf die Paletten für die Frontregion kommen auch Eiweißnahrung, Energydrinks und Erwachsenenwindeln.

Lange Staus am Grenzübergang

Mit voll beladenen Transportern geht es Richtung Grenzübergang vorbei an bis zu 40 Kilometer langen Lkw-Schlangen, die die Fahrbahn blockieren, manche Lastwagen stehen hier bis zu zwei Wochen. Auch das ist eine Auswirkung des Kriegs, denn seitdem die Ukraine keine Waren mehr über die Schwarzmeerhäfen handeln kann, muss alles über die Straßen gehen. Ich bin zunächst irritiert, als ich unseren Konvoi an den Lastern vorbei über die Gegenfahrbahn leiten muss. Aber hier trifft Theorie auf Praxis und ich merke schnell, wie geübt die anderen Autofahrer mit dieser Situation umgehen und rolle einfach mit.

Die Straßen erlauben nur vereinzelt einen Blick in die Umgebung. Riesige Schlaglöcher machen die Fahrt eher zu einer Rallye. Mit einigen Tricks bekomme ich mein Auto wieder frei, das sich in einem Schlagloch festgefahren hat. Wenn ich jedoch aus dem Fenster schauen kann, dann ist auch hier in der Westukraine der Krieg allgegenwärtig. Mitten im Zentrum von Czernowitz stehen große Zelte für Geflüchtete, Soldaten prägen das Stadtbild und an den Ausfallstraßen erinnern Plakatwände an junge Männer, die im Kampf gefallen sind.

Die Spenden werden in der Ukraine mit großer Dankbarkeit entgegengenommen. Bildrechte: MDR/Judith Saitz

Spenden stoßen auf große Dankbarkeit

Später stehe ich in einer Gemeindeverwaltung vor einen Aushang mit Informationen zur Einberufung für den Militärdienst. Für andere Teammitglieder wird der Krieg noch konkreter, als sie Hilfsgüter in ein Krankenhaus liefern und dort auf schwer verwundete Soldaten treffen, die im gleichen jugendlichen Alter sind wie sie selbst. Über die leeren Gesichter der jungen Männer in den Betten werden wir am Abend noch lange reden.