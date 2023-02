Ein Jahr Krieg in Europa. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Solche Formulierungen werden die Schlagzeilen am 24. Februar dominieren. Dieses Datum werden Generationen genauso in Erinnerung behalten wie einst den 22. Juni 1941, als Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfiel. Denn es war der Tag, an dem Wladimir Putin – ohne darum von jemandem gebeten worden zu sein – das Leben von allen mehr als 40 Millionen Ukrainern komplett veränderte.