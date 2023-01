Neun Wohnungen waren es letzten Endes, die mit Hilfe von zahlreichen Sachspenden ausgestattet wurden. Bestimmt 35 Lampen habe er angebracht, erzählt Rainer Schlott, und so manchen Bohrer in dem Plattenbau ruiniert. Auch Gardinen mussten vor die Fenster. Eine Grundausstattung an Putzmitteln haben sie selbst besorgt wie Besen und Eimer.

Zu der Familie, die in die erste Wohnung eingezogen war, haben sie auch heute noch Kontakt. Am Anfang war der enger, erzählen sie, inzwischen ist es fast Normalität geworden. Die Familie kommt mal zum Kaffeetrinken, mal werden Schlotts zum ukrainischen Essen eingeladen.

Das Ehepaar Schlott freut sich besonders, dass beide Kinder sich so schnell in Vacha eingefunden und die Sprache gelernt haben. Die 13-jährige Tochter besucht das Gymnasium, der Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse. Mit ihm hat Birgit Schlott als frühere Grundschullehrerin Deutsch gelernt, so dass er bald Anschluss fand.