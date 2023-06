Die Unwetterfront, die am Abend Deutschland überquert hat, hat in Thüringen vergleichsweise geringe Schäden verursacht. Heftige Gewitter gab es nur im Norden und im Westen des Landes. Auch in der Nacht blieb es weitgehend ruhig. Im Eichsfeld und im Landkreis Nordhausen liefen Keller voll, dort meldeten die Rettungsleitstellen noch am Donnerstagabend Dutzende Anrufe und Einsätze. Bei Teistungen und Geisleden stürzten Bäume um, die Feuerwehren mussten ausrücken und die Sturmschäden beseitigen. Auch in Sonderhausen im Kyffhäuserkreis sind Straßen überflutet worden.