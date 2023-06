Apfelstädt könnte profitieren - Rafter verlieren

Bisher wurde die Talsperre einmal im Jahr in der Tiefe abgelassen. 6.000 Liter Wasser pro Sekunde verwandelten die Flüsse Schmalwasser und Apfelstädt in Sturzbäche. Das ist etwa ein Fünftel der 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser, die die TFW der Apfelstädt pro Jahr zusätzlich zufließen lassen will.

Das nutzte Tambach-Dietharz für das Wildwasserrafting. Mehrere Tausend Gäste konnten immer am ersten Augustwochenende in der Stadt begrüßt werden. Dass diese Großflutung der Flussbetten jetzt ausbleiben und das Wasser konstanter entlassen wird, ist ein Versuch, die Pegelstände in der Apfelstädt mit Hilfe der Talsperren anzuheben. Und damit auch den Konflikt mit den Anwohnern in den Gemeinden im Kreis zu befrieden. Denn die Talsperre Tambach-Dietharz, über die der Pegel der Apfelstädt überwiegend reguliert wird, ist mit der Schmalwassertalsperre verbunden.

Alle Jahre wieder: So sah es aus, nachdem die Talsperre für das Rafting geflutet wurde. Bildrechte: Stadt Tambach-Dietharz

Stimmung im Ort gespalten

Wer in Tambach-Dietharz Passanten befragt, hört geteilte Meinungen: "Es ist sehr schade, dass das Rafting nicht mehr stattfindet", sagen manche. Sandra Marchioretto und Stefan Weber beispielsweise meinen, dass jetzt nichts mehr in der Stadt los sei. Bürgermeister Schütz merkt an, dass die actiongeladene Sportveranstaltung auch viele Weggezogene einmal jährlich zurück in die Heimat gelockt habe. "Es war immer ein großes Familientreffen", sagt er.

Gerd Rommeiß wiederum meint: "Wegen der Witterung der letzten paar Jahre finde ich es richtig, dass das Wasser in der Talsperre bleibt."

Talsperren nicht mehr primär für Trinkwasserversorgung